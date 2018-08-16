Katar Emiri ��eyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Al Sani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede Katar, Türkiye'ye yatırım sözü verdi. Katar merkezli yayın yapan gazeteler, Katar-Türkiye zirvesini manşetine taşıdı.

"TÜRK EKONOMİSİNE DESTEK OLMAK İÇİN"

Katar'ın The Peninsula gazetesi, "Türk ekonomisine destek olmak için" verilen 15 milyar dolarlık yatırım sözünü bugünkü manşetine taşıdı:

Katar merkezli Peninsula gazetesi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesini manşetine taşıdı.



Şark gazetesi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El-Sani ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini bu fotoğraf ile manşetine taşıdı. Gazete, manşetini Katar Emiri'nin şu sözleriyle duyurdu: "Türkiye nasıl bizim yanımızda durduysa, biz de şimdi Türkiye'nin yanında duruyoruz"



Şark gazetesi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El-Sani ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini bu fotoğraf ile manşetine taşıdı.





"VEFA ZİRVESİ"



Başkan Erdoğan ile görüşen Katar Emiri Al-Sani Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapma sözü verdi. İki lider, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

Şark gazetesi çıkardığı özel ekinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim'in görüşmesini 'Vefa Zirvesi' olarak manşetine taşıdı.

Ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yayınındayız.

El-Arab gazetesi, Katar Emiri'nin sözlerini manşetine taşıdı:

Ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız.

El-Arab gazetesi, Katar Emiri'nin sözlerini manşetine taşıdı: Ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yayınındayız.



