Sıra dışı eylemleriyle zaman zaman gündeme gelen FEMEN grubu üyesi 31 yaşındaki Ukraynalı Oksana Shachko, geçtiğimiz ay Fransa'nın başkenti Paris'te intihar etti. Shachko'nun arkasında İngilizce, "Hepiniz sahtesiniz" yazılı bir not bıraktığı belirtildi. Ancak intiharı şüpheli bulan Fransız istihbaratı harekete geçti. Genç kadının intiharıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi. Bu kapsamda Oksana'nın yakın çevresindeki herkesin ifadesine başvurulduğu kaydedildi.
Kod adı Oksana
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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