İtalya’da facia

İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan 50 yıllık Morandi Köprüsü, şiddetli fırtına sırasında çöktü. Köprüyle birlikte üzerinden geçmekte olan 20 araç, 40 metreden yere çakıldı. Enkaz içinde kaldı. Beton parçalarının birkaç evi yıktığı açıklandı. Enkaz altında kalan araçlardaki sürücü ve yolculardan 1'i çocuk 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çok sayıda yaralı, hastanelere kaldırıldı.
Faciada ölenlerin arasında, Türkler'in de olabileceği aktarıldı. İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, yaptığı açıklamada "Neler yaşandığını büyük bir endişeyle takip ediyorum. Genoa, çok büyük bir trajedi yaşadı gibi görünüyor" dedi. İtalyan mimar Ricardo Morandi'nin ismini taşıyan köprü, Polcevera Viyadükü olarak da biliniyor. Köprünün inşaatı 1962'de başladı ve 1968'de tamamlandı. 1100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu belirtiliyor.
Faciada ölenlerin arasında, Türkler'in de olabileceği aktarıldı. İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, yaptığı açıklamada "Neler yaşandığını büyük bir endişeyle takip ediyorum. Genoa, çok büyük bir trajedi yaşadı gibi görünüyor" dedi. İtalyan mimar Ricardo Morandi'nin ismini taşıyan köprü, Polcevera Viyadükü olarak da biliniyor. Köprünün inşaatı 1962'de başladı ve 1968'de tamamlandı. 1100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu belirtiliyor.
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