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’da facia

’da A-10’daki 50 yıllık köprü, üzerinden araçlar geçerken fırtına yüzünden çöktü... 20 araç 40 metreden düştü. a gömüldü. 35 kişi öldü

İtalya’da facia
İtalya'nın şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan 50 yıllık Morandi Köprüsü, şiddetli fırtına sırasında çöktü. Köprüyle birlikte üzerinden geçmekte olan 20 araç, 40 metreden yere çakıldı. içinde kaldı. Beton parçalarının birkaç evi yıktığı açıklandı. Enkaz altında kalan araçlardaki sürücü ve yolculardan 1'i çocuk 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çok sayıda yaralı, hastanelere kaldırıldı.



Faciada ölenlerin arasında, Türkler'in de olabileceği aktarıldı. Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, yaptığı açıklamada "Neler yaşandığını büyük bir endişeyle takip ediyorum. Genoa, çok büyük bir trajedi yaşadı gibi görünüyor" dedi. İtalyan mimar Ricardo Morandi'nin ismini taşıyan köprü, Polcevera Viyadükü olarak da biliniyor. Köprünün inşaatı 1962'de başladı ve 1968'de tamamlandı. 1100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu belirtiliyor.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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