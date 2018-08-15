Norveç'te Göç Karşıtı İlerleme Partisi'nin Başkan Yardımcısı olan Per Sandberg, aşkı yüzünden koltuğunu kaybetti. Aynı zamanda Balıkçılık Bakanı olan 58 yaşındaki Sandberg, 10 yıl önce Norveç'te oturma hakkı kazanan İran doğumlu sevgilisi Bahareh Letnes (28) ile geçen ay İran'a tatile gitti. Çalışma arkadaşlarına nereye gittiğine dair bilgi vermeyen bakanın, devletin temin ettiği akıllı telefonu da yanında götürdüğü belirlendi. Sandberg, ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle tepki çekti. Başbakan Erna Solberg, telefonun incelenmesini istedi. Sandberg ise konuyla ilgili, "Hata yaptım, önceden bilgi vermeli ve iş telefonumu İran'a götürmemeliydim. Güvenlik kurallarını takip etmek önemli. Ama ben bunlara uymadım" dedi.



