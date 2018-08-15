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'de seçmenin yüzde 59'u 'ı sevmiyor

’de yapılan bir anket sonucunda, seçmenin yüzde 59’unun, ABD Başkan Donald ’tan hoşlanmadığı ortaya çıktı.

ABDde seçmenin yüzde 59u Trumpı sevmiyor

Quinnipiac Üniversitesi tarafından 9-13 Ağustos tarihlerinde ülke çapında yapılan ankette, Amerikan seçmeninin yüzde 59'u Trump'tan hoşlanmadığı belirtti. Katılımcılardan sadece yüzde 31'inin, Trump'ı kişi olarak onayladığı kaydedildi.

Ev ve cep telefonları üzerinden bin 175 katılımcılı ankette, 2016 Kasım başkanlık seçimlerinde Trump'a oy veren, üniversite diploması olmayan beyaz kesim de dahil, ABDseçmeninin yarıdan fazlasının, Trump'ın orta sınıf için yeterince çalışmadığını belirttiği kaydedildi.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 23:12
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