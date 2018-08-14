Son Dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle bir araya geldi.





10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konferans kapsamında katıldığı oturumda, büyükelçilere hitap etti.

Basına kapalı gerçekleşen oturumda Lavrov'un, ikili ilişkilere ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu toplantının ardından basın açıklamasında bulunuyor.

SERGEY LAVROV'UN BASIN AÇIKLAMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Sergey Lavrov açıklamasında iki kutuplu dünyadan çok kutuplu bir sisteme geçileceğini belirtti. Bu sürecin objektif bir gerçek olduğunu belirtti. "Bazı batı partnerlerimizin diploması kültürünü yitirdiğini belirtti. Küresel meselelerin ortaklaşa çzülmesi gerektiğini, ülkelerin iç işlerine karışılmaması gerektiğini ve Suriye'deki terör gruplarıyla nasıl mücadele edilmesi gerektiği üzerine konuşulduğunu dile getirdi.

Sergey Lavrov: Stratejik ortaklığımızın artması için adımlar atılacak.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Sergey Lavrov dünyada dışişleri bakanlarının duayenidir. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz

Vize meselesi çok önemli. Rusya vatandaşlarının ülkemize vizesiz gelmesi bizi mutlu ediyor. Bizim vatandaşlarımızın da vize sorunu yaşamadan Rusya'yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz.