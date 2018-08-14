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Son dakika: Bakanlıktan ev alacaklara müjdeli haber!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan ev alacaklara müjdeli haber!

sektörünü yakından ilgilendiren bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirten , "Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz'da 'nün hain darbe girişiminin ardından vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler.

Bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar." dedi.

"YENİ KAMPANYALAR YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapacaklarını, bu kampanyanın ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Bakan Kurum'un önümüzdeki günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği öğrenildi.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 17:13
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