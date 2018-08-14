4 Ağustos tarihindeki bir tören sırasında İHA'lı saldırıya uğrayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olayla ilgili olarak ABD'nin Florida kentinde yaşayan Osman Delgado Tabosky'yi suçladı ve ilginç bir açıklama yaptı. Maduro, FBI'ın Florida'daki bağlantıyı da araştırması halinde ülkesinde inceleme yapmasına izin vereceğini söyledi.
PATLAMA ANI
Bomba yüklü drone patlarken Maduro konuşma yapıyordu.
Floridalı Osman suçlanıyor
Maduro, Osman konusunda gereken adımların atıldığını söyledi
4 Ağustos tarihindeki bir tören sırasında İHA'lı saldırıya uğrayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olayla ilgili olarak ABD'nin Florida kentinde yaşayan Osman Delgado Tabosky'yi suçladı ve ilginç bir açıklama yaptı. Maduro, FBI'ın Florida'daki bağlantıyı da araştırması halinde ülkesinde inceleme yapmasına izin vereceğini söyledi.
Etiketler: Nicolas Maduro , İHA , FBI , Venezuela
- 14 Ağustos 2018, Salı
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