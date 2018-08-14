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Floridalı Osman suçlanıyor

Maduro, Osman konusunda gereken adımların atıldığını söyledi

Floridalı Osman suçlanıyor

4 Ağustos tarihindeki bir tören sırasında 'lı saldırıya uğrayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olayla ilgili olarak ABD'nin Florida kentinde yaşayan Osman Delgado Tabosky'yi suçladı ve ilginç bir açıklama yaptı. Maduro, 'ın Florida'daki bağlantıyı da araştırması halinde ülkesinde inceleme yapmasına izin vereceğini söyledi.


PATLAMA ANI
Bomba yüklü drone patlarken Maduro konuşma yapıyordu.

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