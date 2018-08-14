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Artık kızımı hiç görmeyeceğım

Daha önce kızının bütün telefonlarını değiştirdiğini açıklayan ’in babası Thomas, bu kez her şeyi kabullendiğini söyledi: Onu görmeyi ya da ondan haber almayı beklemiyorum, sorun değil...

Artık kızımı hiç görmeyeceğım
İngiliz kraliyet gelini Meghan Markle'ın 74 yaşındaki babası Thomas Markle, kızının ile olan Mayıs ayındaki düğününden beri onunla konuşmadığını söyledi. Kızı Meghan'ı bir daha asla görememekten ve onunla konuşamamaktan korkan , 'daki evinde "Onu görmeyi ya da ondan haber almayı beklemiyorum, sorun değil" diye konuştu.

Thomas, verdiği röportajda kraliyet ve kendisi arasındaki kapıların artık tamamen kilitlendiğini ve iletişimin kesildiğini düşündüğünü söyledi. Ayrıca bunları kamuya açık bir şekilde anlatmaktan pişman olmadığını da aktardı.



Thomas, 'da düğünden günler önce bir kalp krizi geçirerek ameliyat olmuştu. Ameliyattan sonra Prens Harry'nin kendisini arayıp olayı medyaya anlatmaması konusunda uyardığını söyledi.
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