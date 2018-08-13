Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaptı.
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Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye destek açıklaması
Alman Hükümeti, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaptı.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaptı.
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