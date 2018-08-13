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  1. Milli para birimine Rusya'dan destek!

Son dakika: 'dan 'ye destek açıklaması

Alman Hükümeti, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaptı.

Almanyadan Türkiyeye destek açıklaması
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 13:15
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