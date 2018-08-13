ABD, FETÖ ve PKK'lı teröristlerle bağı olduğu bilinen bir papazı bahane ederek Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulamaya karar verdi. Adeta ikinci bir 15 Temmuz denemesi olan bu yaptırımlar, dünya çapında tepkiye yol açtı.
Birçok ülke yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin yanında yer aldığını gösterirken, Türkiye'ye ihanet ise en beklenmedik yerden geldi. Katar, Türkiye'ye uygulanan bu haksız yaptırımlara karşı Türkiye'ye destek vermek yerine sessiz kalmayı tercih etti.
TÜRKİYE ZOR ZAMANLARINDA YANINDA OLMUŞTU
Bugün Türkiye'yi zor zamanında yalnız bırakan Katar, geçmişte kendisine uygulanan ambargoda Türkiye'nin büyük desteğini almıştı.
Körfez ülkeleri tarafından ambargo uygulanan Katar'a, Türkiye'den kargo uçakları ile onlarca uçuş yapılmıştı. Birçok ülkenin yalnız bıraktığı Katar'a Türkiye sahip çıkmış, uygulanan ambargoyu tanımayıp zor gününde yanında olarak gerek Katar hükümetine, gerekse halkına gereken insani ve siyasi desteği sağlamıştı.
Bugün Türkiye'ye karşı ABD tarafından yürütülen bu ekonomik savaşta Katar'ın sessiz kalmayı tercih etmesi ise adeta hayal kırıklığına neden oldu...
Birçok ülke yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin yanında yer aldığını gösterirken, Türkiye'ye ihanet ise en beklenmedik yerden geldi. Katar, Türkiye'ye uygulanan bu haksız yaptırımlara karşı Türkiye'ye destek vermek yerine sessiz kalmayı tercih etti.
TÜRKİYE ZOR ZAMANLARINDA YANINDA OLMUŞTU
Bugün Türkiye'yi zor zamanında yalnız bırakan Katar, geçmişte kendisine uygulanan ambargoda Türkiye'nin büyük desteğini almıştı.
Körfez ülkeleri tarafından ambargo uygulanan Katar'a, Türkiye'den kargo uçakları ile onlarca uçuş yapılmıştı. Birçok ülkenin yalnız bıraktığı Katar'a Türkiye sahip çıkmış, uygulanan ambargoyu tanımayıp zor gününde yanında olarak gerek Katar hükümetine, gerekse halkına gereken insani ve siyasi desteği sağlamıştı.
Bugün Türkiye'ye karşı ABD tarafından yürütülen bu ekonomik savaşta Katar'ın sessiz kalmayı tercih etmesi ise adeta hayal kırıklığına neden oldu...
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