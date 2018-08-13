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yine 'de kaos peşinde

sunucusu canlı yayında 'de kaos var algısı yaratarak sokakları hareketlendirme peşine düştü

CNN International yine Türkiyede kaos peşinde
skandal yayınlarına devam ediyor. Geçmişte yaptığı birçok provokatif yayınlarıyla bilinen kanal yine 'yi hedef aldı.

'un sunduğu, canlı olarak yayınlanan haber bülteninde 'a bağlanan sunucu, muhabire vatandaşların durumunu ve ABD ile yaşanan gerilimlerle ilişkili olarak tutumlarını sordu.

İstanbul'daki muhabirden kaos ve sokak hareketleri kokan cevaplar bekleyen Anderson, muhabirin "İnsanların bankalara üşüştüklerini söyleyemem, genel olarak sakin karşılıyorlar" cevabını vermesiyle ilk denemesinde avucunu yaladı.




"HENÜZ HİÇBİR HAREKET YOK"
İstanbul'daki muhabirden istediği cevabı alamayan Anderson, ısrarla sorusunu tekrarladı. "Türkiye'de kaos" algısı yaratmaya çalışan CNN International sunucusunun İstanbul'daki muhabere ısrarla aynı soruyu yöneltmesi üzerine muhabir skandal bir cevaba imza attı.

"Tabi böyle zamanlarda insan hayatında derin etkiler olur çocukların geleceğinden endişelenir insan. Ama henüz! hiçbir hareket yok" diyen muhabirin "henüz" vurgusu yapmış olması dikkat çekti.

Yıllardır yaptığı provokatif yayınlarla bilinen CNN International'ın "Türkiye'de şimdilik bir karışıklık yok" mesajıyla, gerçekleşmesi muhtemel sokak olaylarına göz kırpması tepki topladı.









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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 23:53
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