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gözünü kararttı: "Dolar yerine ve yuanının kullanımını artıracağız"

Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, dolarının uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldiğini belirterek “ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de ve yuanının kullanımını artıracağız." dedi.

Rusya gözünü kararttı! Müthiş dolar hamlesi

Siluanov, Rus televizyon kanalı Rossiya 1'e verdiği mülakatta, 'nin 'ya yönelik yaptırımları nedeniyle dolar kullanımını azaltacaklarını belirtti.

Yaptırımlar doğrultusunda ABD varlıklarına yönelik yatırımları azalttıklarına işaret eden Siluanov, ''ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de ve yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız. ABD doları uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldi.'' diye konuştu.

Rusya'daki Amerikan şirketlere ise yaptırım uygulamayı planlamadıklarını söyleyen Siluanov, ''Çünkü bu şirketler Rusya vatandaşlarını istihdam ediyorlar. ticaretinde ise yerel paralara geçme ihtimalini değerlendiriyoruz. ABD'nin yaptırımları Amerikalılara geri tepecek.'' ifadelerini kullandı.

, dün yaptığı açıklamada, 'nin Çin, Rusya, , Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasının planlandığını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı de ABD'nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirerek ''ABD'nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz.'' demişti.

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 21:44
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