Mikonos manzaralı iş!

Yunanistan'ın Siros adasında (Mikonos'un karşısı) bir barınak pek çok kişinin "hayalimin işi" diyeceği bir işte çalışmak ister misiniz? Ülkenin en ünlülerinden biri olarak gösterilen ve sosyetenin kedileri tercih ettiği God's Little People Cat Rescue isimli bir kedi barınağı, Facebook üzerinden paylaştığı ilan ile 55 kedi için bakıcı aradığını duyurdu. İlanda yer alan bilgilere göre, 55 sevimli kedinin bakımı için Euro (Aylık 3 bin 300 euro) üzerinden alınacak maaşın yanı sıra, barınak ayrıca geniş bahçeli müstakil bir ev veriyor ve evin tüm harcamalarını da karşılıyor. Yarı zamanlı ve uzun vadeli olan iş için minimum 6 ay süre veren barınak, işteki maksimum riski 'kedi tırmalaması' ve bitmeyen miyavlama sesi olarak gösteriyor.