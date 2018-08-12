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askerleri sınırında 2 yi yaraladı

askerlerinin, abluka altındaki sınırında "" eylemlerine katılanlara ateş açması sonucu 2 yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi yaraladı

'deki Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya yakınlarında düzenlenen barışçıl eylemlerde askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaralandı.

Filistinliler, 'nün 42'nci yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla Filistinli şehit olurken, 17 binin üzerinde Filistinli de yaralandı.

Askerler, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden halkın üzerine gerçek mermilerle ateş ediyor.

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 21:48
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