İsrail askerleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı yakınlarında düzenlenen barışçıl eylemlerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla Filistinli şehit olurken, 17 binin üzerinde Filistinli de yaralandı.

Askerler, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden halkın üzerine gerçek mermilerle ateş ediyor.