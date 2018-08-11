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İşgalci 'den 'ye hava saldırısı

savaş uçaklarının, abluka altındaki Şeridi'nde 2 noktaya düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli yaralandı.

İşgalci İsrail yine Gazzeye saldırdı!

'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusuna, yanan balon ve uçurtma attığı ileri sürülen kişilerin bulunduğu yere füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kudra, saldırıda 1 Filistinlinin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail suna ait savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc 'nda İsrail'e yanan balon ve uçurtma attıkları iddia edilen kişilerin bulunduğu bir hedefe füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da İsrail'e yanan balon ve uçurtma atan hücreye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

ABD destekli İsrail'in çarşamba gününden itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve 'ne müdahalesinde aralarında hamile bir kadın ve 1,5 yaşındaki bebeğinin de bulunduğu 3 Filistinli şehit oldu, 70 Filistinli gerçek mermilerle yaralandı.

Filistinliler, 'nün 42'nci yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla Filistinli şehit olurken, 17 binin üzerinde Filistinli de yaralandı.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 18:49
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