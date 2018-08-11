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'de teknisyen uçak kaçırdı: Jetler havalandı

’nin Seattle kentinde bulunan Tacoma Havalimanı’nda bir çalışan Bombardier Q400 tipi uçağı kaçırdı. Savaş jetleri havalandı, uçak kısa süre sonra düştü.

ABDde panik anları! Jetler havalandı

Tacoma Havalimanı'nda Horizon Air'e ait bir uçak, 29 yaşındaki bir havalimanı çalışanı tarafından kaçırıldı. Uçak, havaalanının 25 mil güneybatısındaki Puget Sesi'ndeki Ketron Adası'nın yakınlarında geldiğinde düştü. Uçağın kaçırılmasından hemen sonra uçağı havalandı, Tacoma Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Uçak bir süre havada kaldıktan sonra düştü. Uçağın F15 tipi savaş jeti tarafından düşürülüp düşürülmediği hakkında bilgi verilmedi.

Uçağı kaçıran kişinin intihar etmek istediği ileri sürüldü.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 10:30
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