Tacoma Havalimanı'nda Horizon Air'e ait bir uçak, 29 yaşındaki bir havalimanı çalışanı tarafından kaçırıldı. Uçak, havaalanının 25 mil güneybatısındaki Puget Sesi'ndeki Ketron Adası'nın yakınlarında geldiğinde düştü. Uçağın kaçırılmasından hemen sonra F15 tipi savaş uçağı havalandı, Tacoma Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.
Uçak bir süre havada kaldıktan sonra düştü. Uçağın F15 tipi savaş jeti tarafından düşürülüp düşürülmediği hakkında bilgi verilmedi.
Uçağı kaçıran kişinin intihar etmek istediği ileri sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.