Hindistan'da deveye çarpan otomobil Twitter'da büyük yankı uyandırdı. Racastan'da hızlı giden bir otomobil, deveye çarptı. Zavallı hayvan, çarpmanın şiddetiyle arabanın ön camından içeri girdi. Çok korkan deve çaresizce kaçmaya çalışsa da başaramadı. Çevredeki insanlar 4 saat boyunca uğraştı. Deve otomobil kesilerek kurtarıldı.
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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