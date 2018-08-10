ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye- ABD arasındaki ilişki ve dolar ile ilgili bugün sert bir tweet attı.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ İYİ DEĞİL"

ABD Başkanı Trump, "Şu anda Türkiye'nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek gümrük vergisini iki katına çıkarmaları yetkisi verdim. TL güçlü dolarımıza karşı çok hızlı bie şekilde aşağı gidiyor. Aluminyum vergisi %20, çelik % 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu an iyi değil" dedi.

BU AÇIKÇA BİR SAVAŞ

ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarla uygulamaya çalıştığı ekonomik operasyonun son bulması için dayattığı maddeleri Financial Times açıkça sıraladı. Doların Türkiye'de artmasının nedeni açık bir şekilde bu savaş girişimidir. Dolar ABD ve siyonistlerin Türkiye'yi işgal planının FETÖ'den sonra yeni aktörüdür.