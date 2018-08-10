Yol Durumu
  1. Almanlardan skandal Türkiye manşeti

'dan 'ye sert yanıt! "Ekonomik savaş ilanı olarak görürüz"

Başbakanı Dmitry Medvedev 'nin Rus bankalarına uygulamaya çalışacağı sınırlamaları ekonomik savaş olarak göreceklerini açıkladı.

Rusyadan ABDye sert yanıt!

Moskova'nın İngiltere'de eski bir Rus casusu ve kızına yapılan suikast girişiminde zehirli sinir gazı kullandığını belirledikten sonra ay sonuna kadar yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

ABD'nin 'ya yeni yaptırımlar uygulayacağı haberleri, Moskova'nın sonu gelmeyen yaptırımlar sarmalında kilitlendiğine dair endişelerle rublenin iki yılın dip seviyesine düşmesine neden olurken, Rus varlıklarında satış baskısına yol açmıştı.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin geçen hafta taslak halinde sundukları ayrı tasarılarla çeşitli Rus kamu bankalarının ABD'deki faaliyetlerine ve dolar kullanımlarına yönelik sınırlamalar öneriliyor.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev...​
Medvedev, ABD'nin Rus bankalarını hedef alması halinde Rusya'nın ABD'ye karşı ekonomik, siyasi ya da diğer misilleme tedbirleri alacağını söyledi.

Medvedev "Gelecekteki yaptırımlarla ilgili görüşmeler hakkında yorum yapmak istemem ama bankaların işlemlerine ya da bir ya da bir başka para birimini kullanmalarına ilişkin yasak getirilmesi halinde, bunu ekonomik savaş ilanı olarak nitelendirebiliriz" dedi.

Medvedev ayrıca "Ve bu savaşa ekonomik, siyasi olarak veya gerekirse başka yollarla karşılık verilmesi gerekli olur. Ve Amerikalı dostlarımızın bunu anlaması gerekiyor" dedi

ABD DÜNYAYA SAVAŞ BAŞLATTI
Türkiye'yi döviz kuru üzerinden başlattığı operasyon ile tehdit eden ABD, İran'a uyguladığı yaptırımlarla da Rusya, Çin, AB, İran'ı tehdit altına aldı. Trump yönetimindeki ülke dünyaya ekonomik savaş başlattı.

Etiketler: ,
  • 10 Ağustos 2018, Cuma 14:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar