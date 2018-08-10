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Madalyonun diğer yüzü

Madalyonun diğer yüzü
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, El Alto kentindeki hırsızlık nedeniyle Çarşamba günü kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü'nde madalyayı takamadı. Bir subay madalyayı, Cochabamba kentine giden Morales'e teslim etmek üzere giderken bir geneleve uğradığı, orada da bu özel madalyayı çaldırdığı ortaya çıktı. Bolivya eski Devlet Başkanı Carlos Mesa, "Bu Kraliçe 2'nci Elizabeth'in tacının çalınması gibi bir şey" dedi.
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