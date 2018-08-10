Lamborghini esiri oldu

Dubai'de lüks bir araba kiralayarak hız sınırlarını geçen ve 250 bin lira trafik cezası alan İngiltere vatandaşının kimliği belli oldu. Farah Hashi adlı adamın, lüks aracı kiralamak için pasaportunu galeriye bıraktığı, şimdi de o kadar parası olmadığı için pasaportunu alıp ülkeye dönemediği öğrenildi. Hashi, ülkenin en işlek caddelerinden hız sınırının iki katına çıkarak 4 saat içinde onlarca ceza almıştı.
Farah Hashi
Farah Hashi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.