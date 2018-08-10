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Lamborghini esiri oldu

Lamborghini esiri oldu
Dubai'de lüks bir araba kiralayarak hız sınırlarını geçen ve 250 bin lira trafik cezası alan vatandaşının kimliği belli oldu. adlı adamın, lüks aracı kiralamak için pasaportunu galeriye bıraktığı, şimdi de o kadar parası olmadığı için pasaportunu alıp ülkeye dönemediği öğrenildi. Hashi, ülkenin en işlek caddelerinden hız sınırının iki katına çıkarak 4 saat içinde onlarca ceza almıştı.



Farah Hashi
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