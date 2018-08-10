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Cem nöbeti

Cem nöbeti
ABD'nin 'te görev yaparken Iraklı 31 yaşındaki mülteci Karrar Al Khammasi tarafından silahla vurularak yaralanan Türk polis memuru 'in durumu ciddiyetini koruyor. Cem Düzel'in yoğun bakımda bulunduğu UCHealth Hastanesi'ni ziyaret eden Amerikalılar, "Dua ediyoruz" dedi. 48 saatte 19 bin kişinin ziyaret ettiği hastanenin çalışma programında aksaklık olmaması için ayrı bir bölüm hazırlandı. Düzel ve ailesi için Colorado Springs Polis Koruma Derneği tarafından bir yardım hesabı da açıldı. Yardım etmek isteyenlerin kısa sürede çok önemli bir rakam yatırdığı belirtildi.

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