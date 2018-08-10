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Almanlardan skandal manşeti

'nin 'ye çektiği döviz operasyonunu fırsat bile Batı ülkeleri de operasyona destek verdi. Erdoğan'ın yapacağı ziyaretini skandal bir manşetle duyuran Almanlar "Türkiye bize muhtaç, yardım istemeye gelecek." dedi.

Almanlardan skandal Türkiye manşeti

Rahip Brunson'un serbest bırakılması için her türlü yaptırımı ve elindeki tüm kozları kullanan , "Rahibi verin her şey normale dönsün" mesajını vermeye devam ediyor.

ALMANLAR KENDİNE PAY ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR: TÜKLER YARDIM İSTEYECEK
Cumhurbaşkanı 'ın 'ya yapacağı ziyaret, dolardaki dalgalanmanın ardından Alman gazetelerinde "Türk ekonomisinin durumu" başlığıyla çıkmaya başladı. Yaşanan dalgalanmadan kendine pay çıkarmaya çalışan Almanya'nın gazetelerinden ise "Türkiye Almanya'dan yardım isteyecek. Türkiye ekonomik krizin eşiğinde sendeliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı yardıma ihtiyacı olduğu için Berlin'e geliyor." dedi ve ekledi:

"ALMANYA OTOKRAT LİDERE YAKINLIK GÖSTERMESİN"
"Ortadoğu ile Avrupa arasındaki en önemli tampon bölge olan Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasını kimse arzulayamaz. Yine de Almanya Cumhurbaşkanı'nın otokrat lidere yakınlık göstermekte acele etmesi yadırganacak bir durum."

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 12:33
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