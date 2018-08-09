ABD, müttefiki ve PKK'nın Suriye kolu YPG ile olan samimiyetini tüm tepkilere rağmen sürdürüyor. Özellikle Türkiye'nin gösterdiği tepkilerin ardından bir süre silah ve mühimmat yardımına ara veren ABD, YPG'ye konvoylarla yine yardım götürdü. 200 araçtan oluşan kamyonlarla Rojava'ya giden silah ve cephaneler YPG'nin kullanımı için bölgeye gönderildi.
YPG’ye 200 araç daha
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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