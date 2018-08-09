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’ye 200 araç daha

YPG’ye 200 araç daha
ABD, müttefiki ve 'nın kolu ile olan samimiyetini tüm tepkilere rağmen sürdürüyor. Özellikle 'nin gösterdiği tepkilerin ardından bir süre silah ve mühimmat yardımına ara veren ABD, YPG'ye konvoylarla yine yardım götürdü. 200 araçtan oluşan kamyonlarla Rojava'ya giden silah ve cephaneler YPG'nin kullanımı için bölgeye gönderildi.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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