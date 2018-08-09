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Bekle beni bekle

Bekle beni bekle
Yaptığı her hareket söylediği her söz ile dünya gündemini değiştiren ABD Başkanı yine olay sözlere imza attı. ziyareti sırasında 2. 'i yaklaşık 15 dakika bekleten Trump, konuşla ilgili açıklamalar yaptı. Kraliçe için "Çok harika bir insan. çok yüksek. Beni çok etkiledi. Kendisine hayran oldum" diyen Trump, Elizabeth'i bekletme konusu için ise "Aslında ben onu bekletmedim. Kendisi erken gelmiş. Hatta ben de 15 dakika erken gitti. Daha da önce gidecektim ama Melania'nın hazırlanması uzun sürdü" dedi.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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