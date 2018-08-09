Yaptığı her hareket söylediği her söz ile dünya gündemini değiştiren ABD Başkanı Donald Trump yine olay sözlere imza attı. İngiltere ziyareti sırasında Kraliçe 2. Elizabeth'i yaklaşık 15 dakika bekleten Trump, konuşla ilgili açıklamalar yaptı. Kraliçe için "Çok harika bir insan. Enerjisi çok yüksek. Beni çok etkiledi. Kendisine hayran oldum" diyen Trump, Elizabeth'i bekletme konusu için ise "Aslında ben onu bekletmedim. Kendisi erken gelmiş. Hatta ben de 15 dakika erken gitti. Daha da önce gidecektim ama Melania'nın hazırlanması uzun sürdü" dedi.
Bekle beni bekle
Etiketler: donald trump , enerjisi , İngiltere , Elizabeth , Kraliçe
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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