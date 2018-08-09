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ABD'den müzakerelere ilişkin yeni açıklama

ABD Dışişleri Sözcüsü: Müzakere süreci devam ediyor

ABDden müzakerelere ilişkin yeni açıklama
AYRINTILAR GELİYOR...
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 22:20
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