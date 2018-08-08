Sterlin ailesi!

İngiliz Kraliyet Ailesi, kuşkusuz en çok haberi olan üyeler topluluğu. Bir araştırmaya göre, II. Elizabeth'in ailesinin değeri toplamda 67,5 milyar sterlinken İngiliz ekonomisine katkısı da her yıl ortalama 2 milyar sterlin. Londra'da bulunan Buckingham Sarayı, kraliyet sanat koleksiyonu ve kraliyet mücevherleri gibi somut varlıklarının değeri ortalama 25,5 milyar sterlin değerinde.
Araştırmaya göre, ailenin toplam mal varlığı ise 42 milyar sterlin. Ayrıca, araştırmaya göre Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın giydiği kıyafetler ise sadece 200 milyon sterlin değerinde. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ise henüz araştırmaya dahil edilmedi.
MİDİLLİNİN SÜRPRİZİ
İskoçya Kraliyet Alayı'nı dün denetlemek isteyen Kraliçe II. Elizabeth'i kötü bir sürpriz bekliyordu. Törendeki midillinin bir gübre yığınını ortaya bırakması, Elizabeth'i şaşırttı. Aşırı ağır koku nedeniyle yüzünü kapayan Kraliçe, töreni erken bitirdi.
Araştırmaya göre, ailenin toplam mal varlığı ise 42 milyar sterlin. Ayrıca, araştırmaya göre Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın giydiği kıyafetler ise sadece 200 milyon sterlin değerinde. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ise henüz araştırmaya dahil edilmedi.
MİDİLLİNİN SÜRPRİZİ
İskoçya Kraliyet Alayı'nı dün denetlemek isteyen Kraliçe II. Elizabeth'i kötü bir sürpriz bekliyordu. Törendeki midillinin bir gübre yığınını ortaya bırakması, Elizabeth'i şaşırttı. Aşırı ağır koku nedeniyle yüzünü kapayan Kraliçe, töreni erken bitirdi.
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