Yol Durumu
  1. Münih çıldırdı
  2. Gates’İn kızı İstanbul’a gelmiş

ailesi!

’nin değerinin 67,5 milyar olduğu açıklandı. Ailenin İngiliz ekonomisine yıllık katkısı ise 2 milyar sterlin

Sterlin ailesi!
İngiliz Kraliyet Ailesi, kuşkusuz en çok haberi olan üyeler topluluğu. Bir araştırmaya göre, II. Elizabeth'in ailesinin değeri toplamda 67,5 milyar ken İngiliz ekonomisine katkısı da her yıl ortalama 2 milyar sterlin. 'da bulunan , kraliyet sanat koleksiyonu ve kraliyet mücevherleri gibi somut varlıklarının değeri ortalama 25,5 milyar sterlin değerinde.



Araştırmaya göre, ailenin toplam mal varlığı ise 42 milyar sterlin. Ayrıca, araştırmaya göre Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın giydiği kıyafetler ise sadece 200 milyon sterlin değerinde. 'nin eşi Meghan Markle ise henüz araştırmaya dahil edilmedi.



MİDİLLİNİN SÜRPRİZİ
İskoçya Kraliyet Alayı'nı dün denetlemek isteyen Kraliçe II. Elizabeth'i kötü bir sürpriz bekliyordu. Törendeki midillinin bir gübre yığınını ortaya bırakması, Elizabeth'i şaşırttı. Aşırı ağır koku nedeniyle yüzünü kapayan Kraliçe, töreni erken bitirdi.
Etiketler: , , , ,
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar