Münih çıldırdı

Mesut Özil kendisine yapılan ırkçı uygulamaları sebep gösterdi ve Alman Milli Takımı'nı bıraktı. Başkan Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinden bu yana akıl almaz ırkçı söylemler yapan Alman futbol dünyası ise sınır tanımadı. Bayern Münih cephesi bir kez daha üst üste açıklamalarla Mesut'u hedef aldı. Önce Mesut'un milli takımdan arkadaşı Thomas Müller olayın çok abartıldığını söylerken Mesut tarafının bu yaşananları ırkçılıkla bağdaştırmaması gerektiğini belirtti. Kaleci Manuel Neuer de "Mesut'a ırkçılık yapıldığına katılmıyorum" açıklamasını yaptı.
Ardından Mesut için "Bir b.k oynamıyordu zaten" diyen Bayern Münih Başakın Uli Hoeness "Ben Mesut'un Türk olmasıyla ilgili konuşmadım ki... Sportif açıdan baktım" diyerek kendisinin açıklamaya çalışırken araya "Mesut da Erdoğan ile fotoğraf çekerek büyük hata yaptı ve özür dilemedi" dedi. Son olarak Bayern Münih teknik direktörü Niko Kovac ise "Ben de Hırvat kökenliyim ama Alman olmakla gurur duyuyorum. Futbolda farklı ırk ve milletlerden bir çok oyuncu aynı takımda oynuyor. Sorun etmemek gerek" diyerek dolaylı olarak Mesut'a mesaj gönderdi.
HEDEFTE O DA VAR
Amine Gülşe'nin sosyal medyada Mesut'a destek verdiği paylaşımlar yine Almanların ırkçı yorumlarına hedef oldu.
HİNDİSTAN'DAN DESTEK
Inzamam Ul Haq isimli Hintli bir genç adam geçen yıl doğan çocuğuna Mesut hayranlığından dolayı Mehd Ozil ismini koyarken son dönemde yaşanan polemikler için Mesut'a destek çıktı. Küçük Mesut için da bir Instagram hesabı açıp ünlü futbolcuya destek olan Hintli iş adamı her gün düzenli olarak Mesut ile telefonda konuştuklarını ve onu sürekli cesaretlendirdiğini söyledi.
Ardından Mesut için "Bir b.k oynamıyordu zaten" diyen Bayern Münih Başakın Uli Hoeness "Ben Mesut'un Türk olmasıyla ilgili konuşmadım ki... Sportif açıdan baktım" diyerek kendisinin açıklamaya çalışırken araya "Mesut da Erdoğan ile fotoğraf çekerek büyük hata yaptı ve özür dilemedi" dedi. Son olarak Bayern Münih teknik direktörü Niko Kovac ise "Ben de Hırvat kökenliyim ama Alman olmakla gurur duyuyorum. Futbolda farklı ırk ve milletlerden bir çok oyuncu aynı takımda oynuyor. Sorun etmemek gerek" diyerek dolaylı olarak Mesut'a mesaj gönderdi.
HEDEFTE O DA VAR
Amine Gülşe'nin sosyal medyada Mesut'a destek verdiği paylaşımlar yine Almanların ırkçı yorumlarına hedef oldu.
HİNDİSTAN'DAN DESTEK
Inzamam Ul Haq isimli Hintli bir genç adam geçen yıl doğan çocuğuna Mesut hayranlığından dolayı Mehd Ozil ismini koyarken son dönemde yaşanan polemikler için Mesut'a destek çıktı. Küçük Mesut için da bir Instagram hesabı açıp ünlü futbolcuya destek olan Hintli iş adamı her gün düzenli olarak Mesut ile telefonda konuştuklarını ve onu sürekli cesaretlendirdiğini söyledi.
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