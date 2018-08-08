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'den 'ye tank saldırısı

ordusu, 'nin doğusunda 'a ait bir yere tankla saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrailden Gazzeye kalleş saldırı
ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınır yakınında çalışan iş makinelerine tarafından ateş açıldığı iddia edilerek, tank saldırısının buna karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme kulesine top mermisiyle iki saldırı düzenlediğini aktardı.

Gazze'deki 'ndan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bu arada İsrail basını, Gazze sınırı bölgesinde sirenlerin çaldığını yazdı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze sınırında çalışma yürüten iş makinelerine ateş açılması sonucu bir kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 20:46
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