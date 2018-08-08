Bill Gates'in kızı Jennifer Gates basından uzak bir şekilde büyüdü. Stanford Üniversitesi'nde biyoloji lisansı yaparken, erkek arkadaşı Nayel Nassar ile tanışan Jennifer'ın 3 yıl önce İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. 4 gün İstanbul'da kalan zengin varisin, kente hayran kaldığı belirtildi.
Gates’İn kızı İstanbul’a gelmiş
Etiketler: İstanbul , Bill Gates , Stanford Üniversitesi
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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