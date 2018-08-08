Yol Durumu
  1. Sterlin ailesi!
  2. ABD ordusunu ele geçirdiler

Gates’İn kızı ’a gelmiş

Gates’İn kızı İstanbul’a gelmiş
Bill Gates'in kızı Jennifer Gates basından uzak bir şekilde büyüdü. 'nde biyoloji lisansı yaparken, erkek arkadaşı Nayel Nassar ile tanışan Jennifer'ın 3 yıl önce 'a geldiği ortaya çıktı. 4 gün İstanbul'da kalan zengin varisin, kente hayran kaldığı belirtildi.
Etiketler: , ,
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar