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Facebook i sonrası imza attığı skandaldan dolayı özür diledi!

Facebook, inde yanlışlıkla kutlama balonları ve konfeti uçurdu, ardından özür diledi.

Facebook özür diledi! Rezalet hata

Facebook, 'nın adasında Pazar günü 130'dan fazla kişinin öldüğü sonrasındaki mesajlarda yanlışlıkla kutlama balonları ve konfeti uçurdu.

Yanlışlık, Endonezce'de "selamat" (selamet) kelimesinin hem "esenlik - güvendeyim" hem de "tebrikler" anlamına gelmesinden kaynaklandı. Kullanıcıların mesajlarında bu kelime geçince, otomatik olarak balonlar ve konfeti uçtu.

Facebook bir süre sonra yanlışlığı fark edip, Endonezya'da balonlu kutlama özelliğini devre dışı bıraktı. Şirket, "bu talihsiz hatadan dolayı üzüntü duyduğunu" açıkladı.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 21:06
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