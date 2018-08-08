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Ticaret Temsilciliği yüzde 25 vergi uygulanacak olan 16 milyar dolarlık ikinci ürün listesini yayınladı. Yayınlanan listenin 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği açıklandı.

ABD-Çin rekabetinde yeni dönem 23 Ağustosta başlıyor

yönetimi, 50 milyar dolarlık menşeli ürüne yönelik gümrük vergisi uygulamasının 16 milyar dolarlık ikinci bölümünün 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ABD Başkanı 'ın "teknoloji hırsızlığı ile adaletsiz ticaret uygulamaları" nedeniyle Çin menşeli teknoloji ürünlerine uygulama kararı aldığı gümrük vergisinin ikinci bölümüne yönelik detaylar kesinleşti.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 23 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 vergi uygulanacak 16 milyar dolarlık ikinci ürün listesini yayımladı. Bu listede motor yağı, etilen, vinil klorür, akrilik polimer ve yarı iletkenlere ilişkin 279 maddeye yer verildi.

Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan gümrük vergisinin 7 Temmuz'da uygulamaya giren ilk bölümünde ise nükleer reaktörler, gaz türbinleri, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar ve ticari bulaşık makineleri gibi 34 milyar dolar değerindeki 818 ürün bulunuyordu.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 08:46
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