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4 saatte 250 bin TL ceza yedi

4 saatte 250 bin TL ceza yedi
'de bir İngiliz turist, kiraladığı son model bir spor araçla şehrin kalabalık caddelerinden birinde hız yaparak tatilinin tadını çıkarmaya çalıştı. Ancak otobana çıkmak yerine şehir içinde hız yapan turist dört saatten kısa süre içinde 12 trafik cezası aldı. Hız tutkunu turiste bu süre içinde 250 bin TL'den fazla ceza kesildi.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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