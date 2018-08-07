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'da Maduro yanlıları sokaklara döküldü

'da cumartesi günü yaptığı konuşma esnasında suikast girişimine uğrayan Devlet Başkanı taraftarı Venezuelalılar sokaklara dökülerek destek gösterilerinde bulundu.

Venezuelada Maduro yanlıları sokaklara döküldü

Maduro başkanlığındaki Komünist Partinin rengi olan kırmızı giyen binlerce lı, ülkenin suikast girişiminden sonra bir arada durduğunu göstermek için başkent Caracas'ta yürüdü. Göstericiler ellerinde bayraklar ve Maduro'nun fotoğraflarını taşıdı.

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, etkinlikte kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, suikast girişiminin arkasındaki 6 kişinin tutuklandığını söyledi.

Bu kişilerin, Venezuela yasalarının öngördüğü cezayı alacağını vurgulayan Arreaza, "Kimseye acıma olmayacak." dedi.

Arreaza, suikast girişiminin arkasında "Kolombiya oligarşisi" ve "Kuzey Amerika emperyalizmi" olduğunu iddia etti.

Venezuela Devlet Başkanı , başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'lar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 06:31
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