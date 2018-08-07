İspanya'dan Moskova'ya hareket eden Aeroflot havayollarına ait SU2522 uçağı, yolculardan birinin fenalaşmasıyla acil durum bildiriminde bulundu. Hosteslerin pilot kabinine haber vermesi üzerine, uçağın İtalya'nın Milan kentine acil iniş gerçekleştirmesine karar verildi. Milan'da bulunan havaalanına yaklaşınca kule ile irtibata geçildi. Kuleden olumlu yanıt alan pilotlar uçağı Milan'a indirdi. Sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınan yolcu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Uçağın Moskova güzergahında rotasına devam ettiği öğrenildi.
Son dakika: Rus uçağı İtalya'ya acil iniş yaptı
Son dakika haberi... İspanya’dan Moskova’ya hareket eden Rus havayollarına ait uçak, bir yolcusunun hastalanması sebebiyle İtalya’ya acil iniş yaptı.
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