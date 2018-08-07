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: Rus uçağı 'ya yaptı

haberi... ’dan ’ya hareket eden Rus havayollarına ait uçak, bir yolcusunun hastalanması sebebiyle ’ya yaptı.

Rus uçağı İtalyaya acil iniş yaptı

'dan 'ya hareket eden Aeroflot havayollarına ait SU2522 uçağı, yolculardan birinin fenalaşmasıyla acil durum bildiriminde bulundu. Hosteslerin pilot kabinine haber vermesi üzerine, uçağın 'nın Milan kentine gerçekleştirmesine karar verildi. Milan'da bulunan havaalanına yaklaşınca kule ile irtibata geçildi. Kuleden olumlu yanıt alan pilotlar uçağı Milan'a indirdi. Sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınan yolcu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Uçağın Moskova güzergahında rotasına devam ettiği öğrenildi.

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 19:43
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