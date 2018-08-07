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Son dakika: ABD'den Türkiye açıklaması: Diyaloğun önemini görüyoruz

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyaloğun önemini görüyoruz." denildi. Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesine de değinen ABD Dışişleri Sözcüsü, "Görüşme önemli bir işaret" ifadesini kullandı

ABDden flaş Türkiye açıklaması
AYRINTILAR GELİYOR...
  • 07 Ağustos 2018, Salı 23:13
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