Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin savaş iyice gün yüzüne çıktı... ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile bağlantısını ortaya çıkarmak isteyen Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yakın çalışma arkadaşlarına, "Maalesef Trump, Putin'in esiri oldu. Çünkü Putin'in elinde Trump ve ailesinin uygun olmayan görüntüleri var" dediği iddia edildi. Bir süre önce FOX News'e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili uygunsuz görüntüler yok. Bazı insanların, ülkesinin ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini düşünmeleri de son derece saçma" demişti. Putin yine benzer açıklamalar yaptı: Amerikan iç siyasetindeki çatışma daha da şiddetleniyor. Biz bunun bir parçası olmadık olmak da istemiyoruz. Bizim elimizde bazı görüntülerin olduğu da doğru değil... Mueller'e yakın kaynaklar ise, Putin'in açıklamalarının birçok merkeze direk mesaj olarak yorumladı.
Putin ‘yok’ dedi
Rusya Devlet Başkanı Putin, bir kez daha Trump ve ailesiyle ilgili ‘uygunsuz görüntüler bulunmadığını’ söyledi. Kimilerine göre bu açıklama, ‘mesaj’ olarak algılandı...
Etiketler: Vladimir Putin , donald trump , Rusya , ABD
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.