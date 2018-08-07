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Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde nasıl? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Orta ve için ve heyelan uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bu gece saatlerinden sonra Orta ve 'de başlayacak olan yağışların, il merkezi ve batısı ile 'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Samsun'un doğu ilçeleri, , Giresun ve çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (75 kg/metrekare ve üzeri) olması bekleniyor. Bölgede son günlerde meydana gelen lar nedeniyle toprağında doygun olduğu dikkate alınarak meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelanriskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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  • 07 Ağustos 2018, Salı 13:43
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