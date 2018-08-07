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'in çatı şirketi Daimler, operasyonunu durdurdu

'in çatı şirketi olan dünyanın en büyük lüks segment ve ağır vasıta araç üreticisi olan Daimler, 'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle ile olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı. Mercedes, daha önce İran ile sınırlı düzeyde faaliyet gösteriyordu

Otomotiv devinden flaş İran kararı!
'in çatı şirketi olan dünyanın en büyük lüks segment ve ağır vasıta araç üreticisi olan Daimler, 'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle ile olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı. Mercedes, daha önce İran ile sınırlı düzeyde faaliyet gösteriyordu

Mercedes tarafından yapılan açıklamanın 'ın İran ile iş yapan ABD ile yapamaz açıklamasından sonra gelmesi dikkatleri çekti.

Daimler birkaç saat önce de yerel şirketlerle olan ortaklık üzerinden yürüyen ve Mercedes kamyonlarına dönük üretim ve satış genişlemesini durdurduğunu belirtmişti.

merkezli şirket, 2016 yılında İran'daki ortaklarıyla Mercedes kamyon üreteceğini ve Fuso araçlarını satışını yapacağını duyurmuştu.

Trump'ın kasım ayından itibaren yaptırımların bir sonraki aşamaya geçerek sertleşeceğini belirtmesinin ardından şirketten yapılan açıklamada, "Mercedes-Benz kamyonlarının üretim ve satışını devam ettirmiyoruz.

Mercedes marka binek araçların da satışı yeniden başlamayacak." dedi.
Daimler, bunun yanı sıra İran ekonomisinin ve bu nedenle de otomotiv pazarının beklenenden çok daha zayıf geliştiğini de vurguladı. Şirket yönetimi, başta nükleer anlaşmanın geleceği olmak üzere politik gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi.
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  • 07 Ağustos 2018, Salı 14:36
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