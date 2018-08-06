İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu büyük bir patlama oldu.

KAZA NEDENİYLE PATLAMA OLDU

Bologna polisinin sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Otoyolda meydana gelen bir kaza sebebiyle, Via Marco Emilio Lepido'da bir patlama oldu ve yangın çıktı. Hem otoyol hem de Borgo Panigale bölgesi trafiğe kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza ve patlamadan etkilenenleri kurtarmak için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtilen açıklamada, Borgo Panigale bölgesinden uzak durulması uyarısında bulunuldu. Açıklamada, bölgenin hem araç hem de yaya geçişine kapatıldığı vurgulandı.

YANICI MADDE TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI

Daha sonra yapılan bir diğer açıklamada da Via Marco Emilio Lepido'ya bağlanan Viale Togliatti ve Viale de Gasperi'nin iki yönlü olarak trafiğe açıldığı ancak acil durumda kullanılması gerektiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre kaza, yanıcı madde taşıyan bir kamyonla birkaç arabanın kaza yapmasıyla meydana geldi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 55 KİŞİ YARALANDI



Kazanın olduğu yere yakın bir araba satış bayisindeki araçların alev almasının ardından patlamalar yaşandı. Olayda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı. Çevre yolu iki yönlü trafiğe kapatıldı.

İŞTE PATLAMADAN GÖRÜNTÜLER: