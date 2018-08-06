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Son dakika: 'nın kentinde büyük

'nın şehrindeki havalimanı yakınlarında meydana gelen kaza ya sebep oldu. Yaralıların olduğu patlamada yol, çift yönlü olarak kapatıldı.

İtalyada büyük patlama! İşte ilk görüntüler

'nın kuzeyindeki kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu büyük bir oldu.

KAZA NEDENİYLE PATLAMA OLDU

Bologna polisinin sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Otoyolda meydana gelen bir kaza sebebiyle, Via Marco Emilio Lepido'da bir patlama oldu ve çıktı. Hem otoyol hem de Borgo Panigale bölgesi trafiğe kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza ve patlamadan etkilenenleri kurtarmak için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtilen açıklamada, Borgo Panigale bölgesinden uzak durulması uyarısında bulunuldu. Açıklamada, bölgenin hem araç hem de yaya geçişine kapatıldığı vurgulandı.

YANICI MADDE TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI

Daha sonra yapılan bir diğer açıklamada da Via Marco Emilio Lepido'ya bağlanan Viale Togliatti ve Viale de Gasperi'nin iki yönlü olarak trafiğe açıldığı ancak acil durumda kullanılması gerektiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre kaza, yanıcı madde taşıyan bir kamyonla birkaç arabanın kaza yapmasıyla meydana geldi.

Kazanın olduğu yere yakın bir araba satış bayisindeki araçların alev almasının ardından patlamalar yaşandı. Olayda yaralananların olabileceği aktarıldı.

İŞTE PATLAMADAN GÖRÜNTÜLER:

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 16:27
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