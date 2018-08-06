Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, cumartesi günü ulusal ordunun 81'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan törendeki konuşması sırasında gerçekleştirilen İHA'lı (İnsansız Hava Aracı) suikast girişiminden yara almadan kurtuldu.

7 askerin yaralandığı suikast girişimin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Bu, beni öldürme girişimiydi" ifadesini kullanan Maduro, saldırının Kolombiya ve ABD içindeki bazı unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.