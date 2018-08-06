Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, cumartesi günü ulusal ordunun 81'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan törendeki konuşması sırasında gerçekleştirilen İHA'lı (İnsansız Hava Aracı) suikast girişiminden yara almadan kurtuldu.
7 askerin yaralandığı suikast girişimin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Bu, beni öldürme girişimiydi" ifadesini kullanan Maduro, saldırının Kolombiya ve ABD içindeki bazı unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
Nicolas Maduro'ya suikast girişimini "Fanilalı Askerler" üstlendi
Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tören sırasında suikast girişimine uğramasının yankıları tüm dünya genelinde sürerken, saldırıyı kendilerine "Fanilalı Askerler" adını veren bir örgüt üstlendi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, cumartesi günü ulusal ordunun 81'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan törendeki konuşması sırasında gerçekleştirilen İHA'lı (İnsansız Hava Aracı) suikast girişiminden yara almadan kurtuldu.
Etiketler: Nicolas Maduro , Venezuela
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