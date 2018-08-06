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Aynı Anna!

Aynı Anna!
ABD'de Rusya hükümeti adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Mariya Butina'nın Kasım 2016'daki başkanlık lerinden birkaç hafta önce 'ın seçim kampanyası danışmanlarından Jeffrey Gordon ile görüştüğü öne sürüldü.



'un eline geçen ifadeye göre Butina, Gordon ile seçimlere yalnızca haftalar kala bir araya geldi. İddiaya göre ikili, Eylül ve Ekim 2016'da elektronik posta yoluyla yazışırken Gordon, ekimde Butina'yı Washington'daki bir konsere ve doğum günü partisine davet etti.



ABD basını Butina'nın, gibi siyasilerle sevgili ve veya arkadaş olduğunu yazdı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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