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Devlet Başkanı 'ya suikast girişimi iddiası

Devlet Başkanı 'nun askeri tören sırasında yaptığı konuşma bir patlama sesi ile kesildi. Meydanda askerler de panik ile dağılırken televizyon yayını sona erdirdi

Maduroya suikast girişimi!

'da askeri bir anma töreninde Devlet Başkanı 'nun konuşması sırasında patlama yaşandı. Televizyon tarafından canlı yayında yaşanan patlama sırasında Maduro ve yanındakilerin patlama sonrası havaya baktığı görüldü.

Gökyüzünde bir drone görüldüğünü belirten görgü tanıkları en az iki patlama suyduklarını söyledi. Patlamaların Maduro'ya yönelik başarısız bir suikast girişimi olabileceği iddia edildi.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 02:04
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