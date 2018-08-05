Venezuela'da askeri bir anma töreninde Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun konuşması sırasında patlama yaşandı. Televizyon tarafından canlı yayında yaşanan patlama sırasında Maduro ve yanındakilerin patlama sonrası havaya baktığı görüldü.

Gökyüzünde bir drone görüldüğünü belirten görgü tanıkları en az iki patlama suyduklarını söyledi. Patlamaların Maduro'ya yönelik başarısız bir suikast girişimi olabileceği iddia edildi.