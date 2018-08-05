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Son dakika: Maduro'ya düzenlenen bombalı saldırıda 6 şüpheli gözaltına alındı

Devlet Başkanı 'ya törende konuşma yaptığı sırada düzenlenen saldırıda bomba yüklü drone'ları kullandığından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Maduroya suikast girişiminde flaş gelişme

Devlet Başkanı 'ya törende konuşma yaptığı sırada düzenlenen saldırıda bomba yüklü drone'ları kullandığından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Luis Reverol, her biri bir kilo yüklü iki drone'dan birinin sahneye doğru ilerlediği sırada etkisiz hale getirildiğini, diğerinin yakındaki bir binaya çarparak patladığını açıkladı.

Reverol, iki drone'u kullandığından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığını, ilerleyen saatlerde daha fazla gözaltı olabileceğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'lar ile saldırı düzenlenmişti.

Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Nicolas Maduro, olaydan sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler." ifadesini kullanmış, saldırganların ABD'de yaşayan Venezuelalı muhalifler ve ile bağlantılı olduklarını söylemişti.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 23:01
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