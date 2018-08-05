Rusya’da şüpheli helikopter kazası

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında 3'ü mürettebat 18 kişi hayatını kaybetti. Mi-8 helikopteri, kalkış sırasında başka bir Mi-8'e sabitlenmiş bir kargoyla çarpıştığı belirtildi. Yetkililer, kazanın pilot hatasından dolayı olabileceğini ancak sabotaj ihtimalinin de araştırıldığını söyledi.
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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