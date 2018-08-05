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'da şiddetli

'nın doğu bölgesinde bulunan yakınlarında 7 büyüklüğünde bir meydana gelirken, depremin ardından uyarısı yapıldı.

Endonezyada şiddetli deprem

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 'ndaki Mataram kentinin kuzeydoğusunda kaydedilen 7 büyüklüğündeki in yerin 15 kilometre derinliğinde tespit edildiğini duyurdu.

Bölge için uyarısı yapıldı.

Yetkililer, can kaybı ya da yaralı olduğuna ilişkin açıklama yapmadı.

Geçen hafta aynı bölgede meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirmiş ve bölgede turistik amaçlı bulunan binden fazla dağcı güvenli bölgeye tahliye edilmişti.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 15:48
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