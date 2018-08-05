Endonezya 7 şiddetindeki depremle sarsıldı

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Endonezya'da, 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü, güneydeki Bali'de bulunan Lombok Adası. Yerel saatle 18.46'da hissedilen sarsıntı, yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.
Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Endonezya'da, 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü, güneydeki Bali'de bulunan Lombok Adası. Yerel saatle 18.46'da hissedilen sarsıntı, yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.
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