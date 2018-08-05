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Endonezya 7 şiddetindeki depremle sarsıldı

Endonezya'nın doğusunda bulunan Lombok Adası'nda meydana gelen 7 şiddetindeki depremde en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Endonezya 7 şiddetindeki depremle sarsıldı

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Endonezya'da, 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü, güneydeki Bali'de bulunan Lombok Adası. Yerel saatle 18.46'da hissedilen sarsıntı, yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

  • 05 Ağustos 2018, Pazar 15:48
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